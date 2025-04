Formiche.net - Perché è tempo di una diplomazia climatica. Appunti dal Quaderno di Med-Or

Leggi su Formiche.net

Il cambiamento climatico è oggi riconosciuto come un moltiplicatore di minacce: alluvioni, incendi, siccità, innalzamento del livello dei mari e ondate di calore estreme non sono più eventi isolati, ma elementi che mettono in crisi sistemi economici, infrastrutture e assetti geopolitici. La crisiimpone una risposta strategica, coordinata e multidimensionale.A partire da questa consapevolezza si è svolta il 31 marzo 2025 la presentazione di “Cambiamenti climatici e sicurezza: una sfida globale”, il nuovodella Med-Or Italian Foundation. Il volume propone un’analisi approfondita delle conseguenze dei cambiamenti climatici in ambito economico, politico e strategico, con un focus particolare sulla regione del Mediterraneo. L’evento, moderato da Enrico Casini, direttore della comunicazione Med-Or, ha visto la partecipazione di esperti e rappresentanti istituzionali, tra cui Giampaolo Cutillo, direttore centrale per le questioni globali presso la direzione generale per la Mondializzazione e gli Affari Globali, Maeci, Carlo Doglioni, professore di Geodinamica all’Università Sapienza di Roma e vicepresidente dell’Accademia Nazionale dei Lincei, Sandro Carniel, dirigente di Ricerca, Cnr – Istituto di Scienze Polari, Raffaella Luglini, chief sustainability officer, Leonardo, Giulia Genuardi, managing director, Enel Foundation e Cecilia Gatti, executive director institutional affairs, Snam.