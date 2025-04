Mistermovie.it - Mister Movie | Jason Momoa spiega perché è spaventato dal ruolo di Lobo in Supergirl

è davvero nervoso all'idea di interpretarein ': Woman of Tomorrow'. Nonostante sia unche ha sempre desiderato, l'attore confessa di sentirsi ansioso per questa nuova sfida. Ma non è l'unico progetto che lo tiene impegnato:è anche nel cast di 'A Minecraft', dove interpreterà Garrett 'The Garbage Man' Garrison. Il Sogno di: UnTanto Desiderato Quanto Temutoha rivelato di essere un grande fan dei fumetti DC e cheè il personaggio che ha sempre sognato di interpretare. Questa passione, però, si trasforma in timore di non essere all'altezza delle aspettative dei fan. Interpretare un personaggio così iconico comporta una grande responsabilità eè determinato a non deludere.L'Articolo originaledaldiinproviene da