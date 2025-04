Innovazione, Napoli al centro delle strategie dell’EBN.

Leggi su Ildenaro.it

di Marco MilanoIncontro di grande rilevanza tra la Ceo di EBN (European Business and Innovation Centre Network) Laura Lecci, e il presidente di EUBIC Città della Scienza, Riccardo Villari. L’incontro a Città della Scienza aha avuto come mission quella di rafforzare la collaborazione tra le due realtà e individuare nuove sinergie per lo sviluppo dell’ecosistema dell’e dell’imprenditorialità. Sul tavolo durante il confronto le opportunità per potenziare il sostegno alle startup, favorire la connessione tra imprese e investitori e promuovere la diffusione della cultura dell’. In particolare, l’attenzione si è focalizzata sulledi internazionalizzazioneimprese e alle prospettive di crescita del settore tecnologico e scientifico nel Mezzogiorno. “Città della Scienza è da sempre un punto di riferimento per la ricerca e l’– ha detto Riccardo Villari sottolineando l’importanza della sinergia tra istituzioni e imprese per il progresso del settore scientifico e tecnologico – Il dialogo con EBN è un’opportunità strategica per ampliare la nostra rete e supportare in modo concreto il tessuto imprenditoriale”.