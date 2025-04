Ildifforme.it - Lulù Selassié: “Delusa da me stessa ma lotterò fino alla fine”

Leggi su Ildifforme.it

su Instagram si è sfogata sulla condanna per stalking, ha rivelato di essereda see dal suo ex, ma lotterà. L'ex gieffina dovrà scontare un anno e 8 mesi di carcereL'articolo: “da mema” proviene da Il Difforme.