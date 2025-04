Mostre, il ministro Giuli ospite dell’esposizione su Amano.

Leggi su Ildenaro.it

di Marco MilanoAd aprire le visite dell’exhibition del Museo di Roma a Palazzo Braschi, per la mostra “Corpus Animae”, dedicata al Maestro Yoshitakasono stati ildella Cultura Alessandro, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, e il sindaco di Lucca Mario Pardini. La mostra appena inaugurata e che sarà visitabile sino al prossimo 12 ottobre, ideata e sviluppata da Lucca Comics & Games e curata da Fabio Viola, è promossa da Roma Capitale, assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con il supporto organizzativo di Zètema, e celebra i cinquant’anni di carriera del Maestro raccogliendo in un unico percorso espositivo più di duecento tra opere originali, cel d’animazione e oggetti di culto. “Conosco l’opera del Maestro, sono qui per apprezzare questo momento importante anche dal punto di vista autobiografico – ha dichiarato ildella Cultura Alessandroin visita alla mostra – ho addormentato i miei figli cantando le sigle delle opere del maestro, sono cresciuto con loro”.