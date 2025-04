Rifiuti firmato Ponte Italia | contratto di rete tra Asia Napoli e Ama Roma

Leggi su Ildenaro.it

sono due città con caratteristiche simili. L’accordo tra Amarappresenta quindi la volontà e l’opportunità di collaborare nella gestione virtuosa di servizi quotidiani ed essenziali. È un’intesa diche ci agevolerà su aspetti strategici come lo sviluppo impiantistico, l’abbattimento dei costi e la promozione di nuovi sistemi di raccolta. L’obiettivo è portare un ulteriore miglioramento dei servizi nei rispettivi territori e per i cittadini di due straordinarie metropoline. Ci auguriamo che questa nuova collaborazione, significativa per il Centro-Sud, possa diventare un modello utile anche in altri settori strategici e per altre cittàne”. Lo ha detto il sindaco di, Gaetano Manfredi, a margine della sigla dell’accordo preliminare deldi, tra Ama, che ha l’obiettivo di accrescere la competitività sul mercato tra due delle aziende più grandi e importanti del settore.