Zon.it - Salerno, via San Leonardo chiusa per tre giorni: disagi alla viabilità per i lavori del nuovo ospedale Ruggi

Si preannuncianodifficili per gli automobilisti che quotidianamente percorrono via San, arteria principale di accessozona industriale di.Come riportato in prima pagina dal quotidiano La Città e danotizie.it, per consentire l’avvio deicollegatirealizzazione del”, il tratto compreso tra via Monticelli e via Fondo Oliva sarà completamente chiuso al traffico per tre: dal 7 al 9 aprile.A partire dsera del 9 aprile, il transito sarà consentito ma a senso unico alternato, fino all’11 aprile, data in cui è prevista la fine degli interventi e il ripristino della normale.L’interruzione si è resa necessaria per permettere la demolizione di alcuni ruderi situati a ridosso della carreggiata, operazione propedeuticacostruzione delcomplesso ospedaliero.