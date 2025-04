Mister Movie | Armie Hammer il nuovo Film Thriller cambia nome per evitare Batman!

nuovo Thriller con Armie Hammer ha cambiato nome! Inizialmente intitolato 'The Dark Knight', il Film ha subito un cambio di rotta dopo discussioni con Warner Bros. e, soprattutto, back dei fan di Batman. Preparati, perché il titolo definitivo è ora 'Citizen Vigilante'. Perché il cambio di nome? Un occhio ai fan di BatmanLa decisione, come avrai capito, è stata presa per evitare confusione con il celebre Cavaliere Oscuro di Warner Bros. Il regista tedesco Uwe Boll ha confermato di aver avuto una conversazione amichevole con Warner Bros. e che il back dei fan ha avuto un peso significativo. Sembra che in molti abbiano fatto notare la somiglianza con il Film di Christopher Nolan, spingendo il team a riconsiderare il titolo. Citizen Vigilante: Di cosa parla il Film?'Citizen Vigilante' vede Armie Hammer, nei panni di Sanders, un uomo che decide di farsi giustizia da solo, dando la caccia ai criminali. Mistermovie.it - Mister Movie | Armie Hammer, il nuovo Film Thriller cambia nome per evitare Batman! Leggi su Mistermovie.it Ilconhato! Inizialmente intitolato 'The Dark Knight', ilha subito un cambio di rotta dopo discussioni con Warner Bros. e, soprattutto, back dei fan di. Preparati, perché il titolo definitivo è ora 'Citizen Vigilante'. Perché il cambio di? Un occhio ai fan diLa decisione, come avrai capito, è stata presa perconfusione con il celebre Cavaliere Oscuro di Warner Bros. Il regista tedesco Uwe Boll ha confermato di aver avuto una conversazione amichevole con Warner Bros. e che il back dei fan ha avuto un peso significativo. Sembra che in molti abbiano fatto notare la somiglianza con ildi Christopher Nolan, spingendo il team a riconsiderare il titolo. Citizen Vigilante: Di cosa parla il?'Citizen Vigilante' vede, nei panni di Sanders, un uomo che decide di farsi giustizia da solo, dando la caccia ai criminali.

Chiamami col tuo nome: trama, trailer, cast e recensione. ‘White Lotus’ Star Sabrina Impacciatore to Play Venice Film Festival Master of Ceremonies in Italian ‘Call My Agent’. Armie Hammer, il nuovo Film Thriller cambia nome per evitare Batman!. Ne parlano su altre fonti

The Dark Knight: Uwe Boll accetta di cambiare il titolo del film con Armie Hammer dopo le polemiche - Il regista Uwe Boll e il produttore del film The Dark Knight hanno annunciato che il thriller cambierà titolo dopo aver parlato con Warner Bros e aver ascoltato i fan. (msn.com)

Armie Hammer: "Ho provato a rimorchiare un uomo perché le donne sono troppo complicate" - Dopo aver gettato la spugna col gentil sesso per via di tutti i guai che gli sono piovuti addosso, l'attore avrebbe valutato l'ipotesi di tentare altre vie. Armie Hammer ha confessato nel suo ... (movieplayer.it)

Armie Hammer Defended by Director of His ‘Snow White’ Movie: “I Hope All This Crap Goes Away” - By Ryan Gajewski Senior Entertainment Reporter Armie Hammer has returned to public life of late after claims of cannibalism, sexual misconduct and rape upended his career. Although he has yet to ... (hollywoodreporter.com)