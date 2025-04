Gaza nuova offensiva dell’Idf | colpita scuola-rifugio oltre 100 morti

nuova operazione di terra sono morti oltre un centinaio di civili, fra cui diversi bambini. Intanto continuano gli sviluppi del Qatargate, la spina nel fianco del governo Netanyahu

