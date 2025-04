Mercato Inter non solo Berenbruch | il club blinda anche Calligaris col rinnovo! Il piano per loro due

Mercato Inter, non solo Berenbruch: il club blinda anche Calligaris col rinnovo! Il piano per loro due dopo la firma sul contrattoGli uomini del Mercato Inter si muovono anche per blindare i gioielli del proprio vivaio. Dopo i rinnovi di contratto di De Pieri e di Lavelli, il club nerazzurro ha definito i rinnovi anche per Calligaris e per Berenbruch. Entrambi hanno esteso il proprio contratto fino al 2029 e faranno parte della rosa dell’Under 23 che nascerà l’anno prossimo. A rivelarlo è Tuttosport. Lo stesso Thomas Berenbruch, dopo aver esordito in Champions League contro il Feyenoord, è tornato a riassaporare il campo con la prima squadra nel derby di Coppa Italia contro il Milan.LE PAROLE DI Berenbruch DOPO MILAN Inter – «Sono emozioni indescrivibili, giocare un derby non l’avrei mai potuto immaginare fino a pochi mesi fa. Internews24.com - Mercato Inter, non solo Berenbruch: il club blinda anche Calligaris col rinnovo! Il piano per loro due Leggi su Internews24.com di Redazione, non: ilcol! Ilperdue dopo la firma sul contrattoGli uomini delsi muovonoperre i gioielli del proprio vivaio. Dopo i rinnovi di contratto di De Pieri e di Lavelli, ilnerazzurro ha definito i rinnovipere per. Entrambi hanno esteso il proprio contratto fino al 2029 e faranno parte della rosa dell’Under 23 che nascerà l’anno prossimo. A rivelarlo è Tuttosport. Lo stesso Thomas, dopo aver esordito in Champions League contro il Feyenoord, è tornato a riassaporare il campo con la prima squadra nel derby di Coppa Italia contro il Milan.LE PAROLE DIDOPO MILAN– «Sono emozioni indescrivibili, giocare un derby non l’avrei mai potuto immaginare fino a pochi mesi fa.

Calciomercato Inter: ultime di mercato e news ultim'ora. Bastoni: "I sacrifici non li fanno solo muratori ed operai. Mio padre mi ha trasmesso la passione per l'Inter". Inter, doppio colpo dal Bologna: intreccio di mercato col Napoli. Frattesi, non solo Napoli e Roma. Un’altra rivale dell’Inter in A “Si farà trovare pronta”. Non solo Bijol: l’Inter pensa a un altro colpo dall’Udinese. Non solo Bijol: gli altri 2 giocatori dell'Udinese seguiti dall'Inter per l'estate. Ne parlano su altre fonti

Frattesi, non solo Napoli e Roma. Un’altra rivale dell’Inter in A “Si farà trovare pronta” - Pochi mesi fa sembrava molto vicino alla Roma, in estate dovrà decidere cosa fare. Sulle sue tracce non solo Roma e Napoli ... (fcinter1908.it)

Sky – Mercato Inter, non solo attacco: si investirà anche in questo ruolo in estate - Da Sky Sport sono arrivate anche importanti notizie in chiave mercato verso la prossima estate: ecco dove interverrà l'Inter ... (fcinter1908.it)

Di Marzio conferma la trattativa: “L’Inter non va oltre i 25 milioni” - Il calciomercato Inter è l’argomento caldo dell’estate nerazzurra e non solo: dal ritorno di Lukaku all’Inter ... Analizzeremo anche le trattative di mercato in uscita come quella che vede Milan ... (passioneinter.com)