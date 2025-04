Simest Cdp utile netto del 2024 a quota 77 mln | +120% Impegnati 8 mld in favore di 4 mila imprese

Simest, la società per l’internazionalizzazione delle imprese italiane del Gruppo Cdp ha chiuso l’esercizio 2024 con un utile netto pari a 7,7 milioni di euro, con un incremento del 120% rispetto al 2023.“Nel corso dell’anno – si legge in una nota – Simest, in linea con le strategie della capogruppo Cdp, ha proseguito l’attività in supporto della crescita estera del Made in Italy, generando un forte impatto sull’internazionalizzazione delle imprese e sull’export nazionale. Le risorse impegnate hanno infatti raggiunto circa 8 miliardi di euro (+11% sul ‘23), in favore di oltre 4.000 imprese (+40% sul ’23), per il 90% pmi.I risultati positivi conseguiti nel periodo hanno determinato una crescita del 5% dei volumi gestiti in portafoglio che si attestano a circa 30 miliardi di euro, con circa 16. Leggi su Ildenaro.it , la società per l’internazionalizzazione delleitaliane del Gruppo Cdp ha chiuso l’eserciziocon unpari a 7,7 milioni di euro, con un incremento del 120% rispetto al 2023.“Nel corso dell’anno – si legge in una nota –, in linea con le strategie della capogruppo Cdp, ha proseguito l’attività in supporto della crescita estera del Made in Italy, generando un forte impatto sull’internazionalizzazione dellee sull’export nazionale. Le risorse impegnate hanno infatti raggiunto circa 8 miliardi di euro (+11% sul ‘23), indi oltre 4.000(+40% sul ’23), per il 90% pmi.I risultati positivi conseguiti nel periodo hanno determinato una crescita del 5% dei volumi gestiti in portafoglio che si attestano a circa 30 miliardi di euro, con circa 16.

