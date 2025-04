Traffico a Capri serve una visione strategica | la regolamentazione delle courtesy car non basta

Capri riceviamo e pubblichiamodi Loreno Coppola*Al Signor Sindaco e agli Onorevoli Consiglieri ComunaliDesidero esprimere la posizione dell’Associazione Federalberghi Isola di Capri rispetto alla discussione in corso sul regolamento delle courtesy car.Innanzitutto, vogliamo sottolineare che siamo pienamente consapevoli del problema del Traffico sull’isola e siamo disponibili a contribuire a soluzioni innovative e sperimentali per mitigare questo problema. Ad esempio, siamo i promotori della richiesta di una navetta cumulativa gestita dall’associazione che possa ridurre il numero di veicoli in circolazione e allo stesso tempo offrire un valido servizio supplementare ai clienti degli alberghi .Inoltre, siamo d’accordo che il servizio di courtesy car, che gli alberghi hanno svolto gratuitamente per anni per coprire le insufficienze del trasporto pubblico, debba essere regolamentato. Leggi su Ildenaro.it da Federalberghi Isola diriceviamo e pubblichiamodi Loreno Coppola*Al Signor Sindaco e agli Onorevoli Consiglieri ComunaliDesidero esprimere la posizione dell’Associazione Federalberghi Isola dirispetto alla discussione in corso sul regolamentocar.Innanzitutto, vogliamo sottolineare che siamo pienamente consapevoli del problema delsull’isola e siamo disponibili a contribuire a soluzioni innovative e sperimentali per mitigare questo problema. Ad esempio, siamo i promotori della richiesta di una navetta cumulativa gestita dall’associazione che possa ridurre il numero di veicoli in circolazione e allo stesso tempo offrire un valido servizio supplementare ai clienti degli alberghi .Inoltre, siamo d’accordo che il servizio dicar, che gli alberghi hanno svolto gratuitamente per anni per coprire le insufficienze del trasporto pubblico, debba essere regolamentato.

Traffico a Capri, serve una visione strategica: la regolamentazione delle courtesy car non basta.

