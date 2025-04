Lapresse.it - Papa Francesco, Santa Sede: “In lieve miglioramento gli indicatori infettivi”

Leggi su Lapresse.it

continua la terapia farmacologica, la fisioterapia motoria e respiratoria con regolarità. La sala stampa dellaparla di “unper quanto riguarda glinonostante rimanga l’infezione”. Segnali positivi anche per la voce e la respirazione.“Per quanto riguarda l’ossigenazione – aggiungono dal Vaticano – nel corso della giornata il Santo Padre ha una somministrazione ordinaria di ossigeno, mentre di notte, al bisogno, usa gli altri flussi. Scesa la quantità di ossigeno. Il pontefice continua a lavorare, stamattina ha seguito la predica di Quaresima e il 2 aprile ha seguito la messa in memoria di San Giovanni Paolo II”. Per l’Angelus potrebbero esserci modalità diverse da testo scritto. Modalità di partecipazione diai riti della Settimana? È “ancora prematuro” parlarne, riferiscono fonti vaticane.