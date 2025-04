Bologna danni al liceo Arcangeli Maranza armati di taser devastano la scuola occupata

Imolaoggi.it - Bologna, danni al liceo Arcangeli. “Maranza” armati di taser devastano la scuola occupata Leggi su Imolaoggi.it Sono stati rotti vetri, lanciati banchi e sedie, danneggiate le macchinette, e perfino un sistema antincendio è stato reso inutilizzabile

Occupazioni del Minghetti e dell'Arcangeli: le Acli intervengono con una lettera aperta. Bologna, all'occupazione del liceo artistico i «maranza» fanno irruzione con i taser: «Danni a scuola, protesta finita». Protesta nelle scuole, resa dei conti. Minghetti, gli studenti contrari:: "L’occupazione imposta da pochi". Danni al liceo Arcangeli, "maranza" armati di teaser irrompono a scuola e mettono fine all'occupazione. Occupazione al Minghetti: lettera degli insegnanti, studenti finiscono nei guai. Bologna, studente del Copernico in coma etilico all'occupazione del liceo e danni nella scuola. Ne parlano su altre fonti

Danni al liceo Arcangeli, "maranza" armati di teaser irrompono a scuola e mettono fine all'occupazione - L’occupazione del Liceo Artistico Arcangeli (Isart), iniziata con l’obiettivo di far sentire la voce degli studenti, si è conclusa nel peggiore dei modi. Nel pomeriggio, tra le 17 e le 19, una ventina ... (bolognatoday.it)

Bologna, all'occupazione del liceo artistico i «maranza» fanno irruzione con i taser: «Danni a scuola, protesta finita» - La dirigenza dell’Isart Arcangeli chiama i carabinieri, caos e danni: «Erano una ventina, venuti da fuori». Al liceo Minghetti 10 mila firme a sostegno dei ragazzi nel mirino del preside dopo l'occupa ... (corrieredibologna.corriere.it)

L'occupazione finisce male, fioccano i 6 in condotta agli studenti: Maturità a rischio? - Un'occupazione nel liceo artistico di Bologna, iniziata come semplice protesta, si è trasforma in un disastro, con danni materiali. E gli studenti di quinto, ora, potrebbero rischiare l'accesso Maturi ... (skuola.net)