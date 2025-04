Salernotoday.it - Lavori alla rete idrica: scatta la sospensione idrica a Torrione

Leggi su Salernotoday.it

Disagi in vista per molte famiglie del quartiere dia Salerno. Per eseguireprogrammati sullain via Lucio Orofino, relativi aiper “la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti nel.