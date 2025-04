Da Zoe Saldana a Kris Jenner sono tante le star californiane ad aver trovato sulla porta di casa un pacco di marmellate e biscotti firmati Meghan Markle

Meghan Markle, è diventato pienamente operativo e ha fatto subito sold out per tutti i suoi prodotti, il barometro hollywoodiano sulla popolarità delle sue star si è spostato decisamente in favore della duchessa di Sussex. Tanto da spingere numerose amiche dell'ex attrice ad affrettarsi a postare foto e commenti all'arrivo dei pacchi regalo inviati dagli uffici di Montecito. Meghan Markle "arruola" anche la madre Doria per un dolce dedicato a Lilibet X I pacchi regalo di Meghan MarkleDa Zoe Saldana a Kris Jenner, sono tante le star che si sono viste consegnare da un corriere esclusivo i pacchi regalo promozionali di As Ever, con marmellate di lamponi, tè all'ibisco, farina per le crepe e per i biscotti ispirati a ricette personali della Markle.

