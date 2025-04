La Premier Meloni interviene sui dazi USA | tra preoccupazione e ricerca di soluzioni

Meloni, ha espresso preoccupazione riguardo alla questione dei dazi commerciali imposti dagli Stati Uniti, pur mantenendo un atteggiamento lontano dagli allarmismi. Durante una visita alla nave scuola Amerigo Vespucci, ad Ortona, Meloni ha ribadito le sue dichiarazioni rilasciate al Tg1, sottolineando come la decisione del presidente americano Donald Trump non . L'articolo La Premier Meloni interviene sui dazi USA: tra preoccupazione e ricerca di soluzioni è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. Sbircialanotizia.it - La Premier Meloni interviene sui dazi USA: tra preoccupazione e ricerca di soluzioni Leggi su Sbircialanotizia.it La presidente del Consiglio, Giorgia, ha espressoriguardo alla questione deicommerciali imposti dagli Stati Uniti, pur mantenendo un atteggiamento lontano dagli allarmismi. Durante una visita alla nave scuola Amerigo Vespucci, ad Ortona,ha ribadito le sue dichiarazioni rilasciate al Tg1, sottolineando come la decisione del presidente americano Donald Trump non . L'articolo LasuiUSA: tradiè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.

Dazi Usa, Meloni: “Scongiurare guerra commerciale, ma non escludiamo risposte adeguate”. Dazi Usa, Meloni annulla impegni: "Al lavoro su azioni da intraprendere". Meloni: "Dazi? Se necessario ci saranno conseguenze. Sull'agroalimentare risvolti pesanti". Meloni: "No a dazi contro dazi". Poi la stoccata alla sinistra sui migranti. Mattarella torna sui dazi: «Inaccettabili, la Ue li fermi». Dazi Usa, Meloni dopo l'annuncio di Trump: "Misura sbagliata". Ne parlano su altre fonti

Dazi, Meloni: «Ragionare su sospensione Green Deal per automotive». La premier «preoccupata ma niente allarmismi» - Preoccupazione per i dazi, ma niente allarmismi. La premier Giorgia Meloni, in visita a Ortona, ribadisce alle telecamere quanto dichiarato ieri sera al Tg1 dopo la scure sulle merci ... (ilmessaggero.it)

Dazi, Meloni detta la linea della calma: "Scelta sbagliata, ma non è una catastrofe come tanti dicono" - La premier prova a scuotere la Ue, chiedendo di rivedere "le regole ideologiche" su automotive e green deal, su energia e semplificazione ... (msn.com)

Dazi Usa, Meloni: “Scelta sbagliata ma non è una catastrofe” - “Penso che la scelta degli Stati Uniti sia una scelta sbagliata”, ma “non alimentiamo l’allarmismo. Il mercato americano vale solo il 10% delle nostre esportazioni”, ha dichiarato la premier Giorgia ... (tg24.sky.it)