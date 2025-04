Bonus per l’acquisto di auto in Lombardia | come funziona a chi spetta e come richiederlo

Lombardia ha pubblicato il 3 aprile il bando "Rinnova parco veicolare 2025": l'iniziativa, già proposta l'anno passato, ha la finalità di sostituire i veicoli più inquinanti, ridurre il parco auto circolante e agevolare i cittadini nell'adottare nuove forme di mobilità sostenibile. come funziona, a chi spetta e come richiederlo: le cose da sapere.Bonus per l'acquisto di auto in Lombardia: per cosa si può utilizzareIl bando sul sito della Regione Lombardia.Il bando è strutturato su tre linee di finanziamento. La Linea A, dedicata alle autovetture, incentiva la sostituzione di veicoli inquinanti con veicoli a zero o bassissime emissioni di nuova immatricolazione o immatricolate dopo il primo gennaio 2024, intestate a una casa costruttrice di veicoli o ad un venditore/concessionario.

