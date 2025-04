Urbanpost.it - I salari sono ancora legati al genere?

Le lauree nelle materie STEMtra le più richieste in assoluto e gli stipendi medi quasi al passo con quelli europei. Tuttavia, secondo una ricerca recente, le differenze in terminiali tra uomini e donne sarebberotroppo elevate. In che modo affrontare un problema endemico del mercato del lavoro italiano?Scegliere il corso di laurea giusto è il primo step per affermarsi nel mercato del lavoroOptare per un corso di laurea che permetta di accedere rapidamente al mondo del lavoro è fondamentale, essendo questa scelta in grado di influenzare profondamente il futuro professionale e personale di ogni studente. Le materie STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica)particolarmente utili per centrare tale obiettivo. Questi campi, infatti, non solo offrono competenze pratiche e teoriche assai richieste nel mercato del lavoro attuale, ma aiutano anche a sviluppare il pensiero critico, caratteristica fondamentale in un mondo in continua evoluzione.