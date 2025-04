Tassa di soggiorno nel 2025 nuovo record a 12 miliardi

Lettera43.it - Tassa di soggiorno, nel 2025 nuovo record a 1,2 miliardi

Secondo l’Osservatorio sulladidi Jfc, ilsarà unannoper gli incassi derivanti dall’imposta, che arriveranno a 1 miliardo e 186 milioni con un aumento del 15,8 per cento rispetto all’anno precedente. Ad anticipare i numeri è stata l’Ansa, spiegando che i comuni nei quali si dovrà pagare saliranno a quota 1.389. Per il 2024 l’incasso totale è stato pari a 1 miliardo e 24 milioni di euro (+29,1 per cento sul 2023, quando fu di 793,5 milioni).Nel 2024 Roma ha incassato il 61,2 per cento in più rispetto al 2023Roma (Getty).La regione che nel 2024 ha avuto i maggiori incassi derivanti dall’imposta diè stata il Lazio con oltre 300 milioni di euro (contro i 189 milioni del 2023). Ben 292 milioni sono stati ad appannaggio della sola Roma che ha segnato un +61,2 per cento rispetto all’anno precedente.