Lanazione.it - Multe, quasi sei milioni. Pisa è sesta in Toscana con 65 euro a residente

, 4 aprile 2025 – Sono oltre 5,8dii proventi derivanti dalleincassati dal Comune dinel 2024. È quanto emerge da un’analisi condotta da Facile.it sui dati del sistema Siope (il portale della Ragioneria generale dello Stato). La spesa media pro capite, nel territorio comunale, si attesta a circa 65per. Il dato fa riferimento alle sanzioni comminate per violazioni del Codice della Strada., nella graduatoria stilata da Facile.it, si colloca al sesto posto tra i capoluoghi toscani, preceduta da Pistoia e seguita da Arezzo e Lucca. Complessivamente, nel 2024, i capoluoghi di provincia dellahanno incassato oltre 112dida sanzioni stradali, cifra in calo del 9% rispetto all’anno precedente. In testa alla classifica regionale si conferma Firenze, con 61,6di, seguita da Livorno (9,3), Siena (9,1), Prato (7,1), Pistoia (6,5),(5,8), Arezzo (3,9), Lucca (2,9) e Grosseto (2,5).