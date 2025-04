Repubblica.it - Carabiniere di giorno, cantante di notte: brigadiere sardo condannato dalla Corte dei conti

Dovrà risarcire 18mila euro al ministero della Difesa: non era autorizzato a svolgere quell’attività professionale esterna, cioè esibirsi in giro per l’isola con la sua tribute-band dei Queen