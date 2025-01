Ilgiorno.it - Scena dopo scena, la morte di Ramy nel video inedito. L’audio choc della dashcam: “Chiudilo ché cade...”

Milano, 7 gennaio 2025 – Laregistra immagini e voci. Sono le 4.04 del 24 novembre scorso. Il TMax guidato da Fares Bouzidi è appena andato a sbattere contro il marciapiedi,una corsa di otto chilometri a tutta velocità. Il passeggeroElgaml è a terra agonizzante: morirà pocoil ricovero al Policlinico. La centrale comunica a una delle macchine inseguitrici la scivolata all’incrocio tra via Ripamonti e via Quaranta. In quel momento, i militari a bordo non conoscono né le circostanze dell’impatto letale né le condizioni dei feriti, ma uno di loro commenta “Bene”. Cos’è successo nel quartiere di Milano dove è esplosa la guerriglia urbana: dalle indagini sull’incidente in cui è morto il ragazzo ai disordini provocati da amici e maranza. Isu TikToke audio sono agli atti dell’inchiesta per omicidio stradale coordinata dal pm Marco Cirigliano: sotto accusa ci sono il ventiduenne tunisino fuggito all’alt in sella al motorino e il vicebrigadiere del Radiomobile che guidava la Giulietta che forse ha impattato col TMax prima dello schianto.