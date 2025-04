Da quanto tempo non ti confessi? Ecco come farlo in 6 semplici passi

confessione. La confessione è uno di quei sacramenti al quale non sempre ci . L'articolo Da quanto tempo non ti confessi? Ecco come farlo in 6 semplici passi proviene da La Luce di Maria. Leggi su Lalucedimaria.it Il periodo della Quaresima è il momento ideale per dare a Dio la possibilità di entrare e dimorare, in pianta stabile, nel nostro cuore. Ma dobbiamo essere noi a volerlo. Avvicinarci a Lui in ogni modo, anche passando attraverso il sacramento dellaone. Laone è uno di quei sacramenti al quale non sempre ci . L'articolo Danon tiin 6proviene da La Luce di Maria.

