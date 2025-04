Hummus di cannellini | ricetta dell’iconica crema a base di ceci

Leggi su Lopinionista.it

Unaversatile e nutriente, che arricchisce la tua tavola con un tocco di originalità e gusto, trasformando un classico della cucina mediterranea in una nuova esperienza gastronomica.In questo, i fagioli, con il loro sapore leggermente dolce e la consistenza burrosa, si sposano perfettamente con gli ingredienti tipici di questa preparazione: tahina, succo di limone, aglio e olio d’oliva.Il risultato è unaspalmabile ideale come antipasto, accompagnamento per verdure crude, pane pita, bowl o insalate, da personalizzare a piacere, aggiungendo spezie o erbe aromatiche, come paprika affumicata, cumino e prezzemolo fresco.Una scelta eccellente anche per chi segue una dieta vegana o senza glutine, offrendo una deliziosa opzione senza compromessi di gusto.INGREDIENTI:300 g di fagioli(cotti e scolati)1 cucchiaino di DADOBauer gusto Vegetale1 cucchiaio di tahina (di sesamo)1 cucchiaino di paprika affumicata1 cucchiaino di cumino in polvere1 spicchio d’aglio4 cucchiai di olio extra vergine d’oliva1 cucchiaio di succo di limonepepe nero macinato qbpeperoni o pomodori arrostitierbe aromatiche a piacerePREPARAZIONE:Scola icon cura conservando una tazzina di liquido di stazionamento e frullali in un mixer con DadoBauer gusto vegetale, la tahina, l’aglio sbucciato e privato dell’anima, il succo di limone, l’olio e le spezie.