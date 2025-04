Dayitalianews.com - Retail e specializzazione arredo: Mondo Camerette sotto i riflettori per una possibile fusione e da maggio lancerà un nuovo modo di arredare la propria cameretta

Nata dall’idea geniale dell’imprenditore napoletano Giuseppe Caruso,rappresenta oggi una delle realtà più solide e riconosciute nel panorama nazionale del settoreper bambini e ragazzi. Fondata nel 2011, l’azienda ha saputo crescere in maniera costante, fino a diventare l’unico marchio specializzato con oltre 25 punti vendita distribuiti lungo tutto il territorio italiano. Nel 2025 è prevista l’apertura di altri 4 store e, nei prossimi cinque anni, l’ambizioso obiettivo di raddoppiare la presenza commerciale.Un risultato che si inserisce in un contesto di mercato tutt’altro che favorevole: secondo i dati di settore, il comparto dell’arredamento ha registrato nel 2024 un calo medio del -3,7%. In netta controtendenza,ha chiuso l’anno con un sorprendente +8%, confermando la bontà della formula vincente che mescola competenza,e approccio consulenziale.