Inter-news.it - Scaroni positivo su San Siro: «Più del 50% di possibilità! No alla ristrutturazione»

Leggi su Inter-news.it

durante l’evento ‘Il Foglio a San’ direttamente dal palco ha parlato della creazione del nuovo impianto per Inter e Milan. Il presidente e Amministratore Delegato del club rossonero spiega il motivo del “no”del vecchio impianto e si diceper la creazione di quello nuovo. INTENZIONE CHIARA – Nuovo San, semaforo verde sempre più vicino? Paolosi dice altamente: «Mantengo sempre un certo tasso di preoccupazione perché so quanto sia difficile i Italia creare nuove opere. Però se mi chiedete che probabilità do ad arrivarefine di questo processo in modo, dico ben più del 50%. Sala ha capito che restare a Sanaveva senso? L’Amministrazione ha tante voci, c’è la maggioranza e l’opposizione. Mi metto nei suoi panni, non è mai facile coagulare un consenso attorno a un’opera così importante.