Dayitalianews.com - Istat, scende ancora la produzione industriale, 25° calo di fila. Conte: “Meloni responsabile”

Giuseppe: “del tonfo clamoroso dell’industria”.La notizia viene riportata da LaPresse che analizza i dati dei report dell’.A febbraio 2025 l’stima che l’indice destagionalizzato delladiminuisca dello 0,9% rispetto a gennaio. Nella media del trimestre dicembre-febbraio il livello delladiminuisce invece dello 0,7% rispetto ai tre mesi precedenti. In termini tendenziali, al netto degli effetti di calendario, l’indice complessivo prosegue la lunga fase di flessione, sottolinea inoltre l’. L’indice destagionalizzato aumenta su base mensile solo per l’energia (+4,0%); mentre si osservano flessioni per i beni strumentali (-3,3%), i beni intermedi (-2,0%) e i beni di consumo (-1,9%).Al netto degli effetti di calendario, a febbraio 2025 l’indice generale diminuisce in termini tendenziali del 2,7% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 20 contro i 21 di febbraio 2024).