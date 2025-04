Zonawrestling.net - WWE: Tiffany Stratton commenta il segmento Off-Script con Charlotte Flair

rompe il silenzio sulche ha fatto parlare di sé nella puntata di WWE SmackDown della scorsa settimana.La WWE Women’s Championè stata recentemente ospite del The Babyfaces Podcast. Quando le è stato chiesto di parlare deldi SmackDown della scorsa settimana, in cui sia lei chesono andate fuori dal copione, laha scelto le parole con molta attenzione.“Penso che essendo nuova in questo settore, essendo nuova come campionessa, non credo che si aspettasse davvero che le tenessi testa”, ha detto. “E non credo che si aspettasse che io, credo, quasi mi ribellassi. È stato tipo – senti, tutto quello che ho da dire lo dico in diretta televisiva. La posta in gioco è alta.”“Stiamo andando a WrestleMania.