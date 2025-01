.com - Roma, ecco la prima vendita alla ‘cieca’ dei pacchi smarriti

Leggi su .com

, arriva ladei. Dal 14 al 19 gennaio, King Colis sceglie il centro commercialeEst per un pop-up store: è il del primo evento di blind sale in Italia.ladeipersila, per lavolta in Italia: lacieca di. La “blind sale” si terrà, da martedì 14 a domenica 19 gennaio, aEst. Il centro commercialeno, infatti, terrà vivo per 6 giorni il pop-up store di King Colis, startup francese che si concentra sull’acquistare e recuperare ispediti dagli e-commerce non reclamati, per rivenderli a prezzi super vantaggiosi sul sito e nei loro pop-up store.come si evitano gli sprechi e viene data aiuna nuova chance, promuovendo un circolo virtuoso anche eco-responsabile che sostiene l’economia circolare e contribuisce a ridurre l’impronta di carbonio causata dai rifiuti.