Dilei.it - Jennifer Lopez, “Il matrimonio con Ben Affleck era diventato un incubo”: le indiscrezioni dopo il divorzio

Leggi su Dilei.it

Non ci sarà una “terza volta” per i Bennifer. Almeno è quanto sostengono gli amici dia poche ore dall’ufficializzazione delcon Ben. Nonostante i buoni rapporti, la cantante non sarebbe intenzionata a lasciare nessuna porta aperta ad un possibile ritorno di fiamma poiché, spiegano gli insider, il suoera“un vero e proprio”.: “Ilcon Benera un”Nessun rimpianto per. A poche ore dalla notizia dell’accordo difinalizzato con Ben, arrivano nuovesull’ex coppia più bella di Hollywood. “La favola d’amore che le era stata promessa alla fine si è trasformata in un. Jen sta bene e vuole semplicemente mettere il punto a questo pazzo capitolo della sua vita” hanno fatto sapere a People alcuni amici della cantante.