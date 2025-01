Liberoquotidiano.it - **Italia-Usa: da Biden apprezzato servizio e leadership, sabato commiato con Mattarella**

Roma, 8 gen. (Adnkronos) - Donald Trump, Joee ancora Donald Trump, ma al Quirinale sempre Sergio Mattarella, cheprossimo alle 13 riceverà il Presidente uscente degli Stati Uniti in visita di. Un'occasione per ribadire che "l'Italia ha rapporti di amicizia e vicinanza tradizionali con Washington, maturati all'indomani della Seconda guerra mondiale con il generoso contributo alla ricostruzione offerto con il Piano Marshall e con il sostegno alla nostra democrazia, consolidatosi nell'Alleanza atlantica e in altri numerosi contesti delle organizzazioni internazionali".Una linea che il Presidente della Repubblica ha sempre ribadito, a prescindere da chi fosse l'inquilino della Casa Bianca, perché, come affermò l'estate scorsa in occasione della cerimonia del Ventaglio, "rimango sorpreso quando si dà notizia o si presume che vi possano essere posizionamenti a seconda di questo o quell'esito elettorale, come se la loro indubbia importanza dovesse condizionare anche le nostre scelte".