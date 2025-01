Inter-news.it - Inter-Bologna Primavera, le formazioni ufficiali: Zanchetta cambia in attacco

Leggi su Inter-news.it

L’torna in campo quest’oggi per l’esordio agli ottavi di finale di Coppa Italia e affronterà ilin, le.PARTITA – L’fa il suo esordio stagionale in Coppa Italia, affrontando agli ottavi di finale il. I nerazzurri, reduci dalla sconfitta subita contro la Juventus in campo, sono in cerca di riscatto contro i rossoblù, che arrivano al match con una striscia di sette sconfitte consecutive in campionato,vallate dalla vittoria per 2-0 contro il Südtirol nei sedicesimi di finale di Coppa Italia. Il match è in programma al KONAMI Youth Development Centre, con calcio d’inizio alle ore 12:00., LE(4-3-3): 1 Calligaris; 2 Aidoo, 26 Garonetti, 5 Alexiou, 17 Motta; 16 Venturini, 33 Cerpelletti, 7 Berenbruch; 30 De Pieri, 9 Lavelli, 25 Zouin.