Germania crollo degli ordini alle industrie - 54% a poche settimane dal voto

Germania, crollo degli ordini alle industrie (- 5,4%) a poche settimane dal voto

Peggio, molto peggio delle attese il dato tedesco sugli ordinativi industriali di novembre. La flessione rispetto ad ottobre è del 5,4%, quando ci si attendeva un calo dello 0,2%. Rispetto a un anno fa la variazione è di – 1,7%. Ennesimo pessimo segnale per unache trasettimana andrà alper le elezioni politiche del 23 febbraio. Se i sondaggi si riveleranno rispondenti al vero, il cancelliere Olaf Scholz verrà sostituito da Friedrich Merz, alla guida il principale blocco conservatore di opposizione CDU/CSU. Attesa anche una forte avanzata dell’ultra-destra di Afd. Laprese con una blanda recessione. La Bundesbank, la banca centrale tedesca, ha ridotto le previsioni per l’economia nel 2024, indicando ora un -0,2%. Per il 2025 quando è prevista una crescita dello 0,2%, molto meno di quanto indicato in precedenza.