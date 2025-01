Ilgiorno.it - Elegante corso Magenta: "Atmosfera quasi parigina. Ma le botteghe spariscono"

Palazzi nobiliari ed edifici in stile liberty, gallerie d’arte e antiquariato, pasticcerie e bar di gran classe. E poi chiese, torrette, bassorilievi e facciate decorate con mosaici. Costruito a fine ‘800 per la nuova borghesia meneghina, il quartiereè una delle zone più eleganti della città, racchiusa tra via Ariosto a Ovest, via Pagano a Nord,a Sud e i binari della stazione di Cadorna a Est. "È un quartiere signorile - racconta Alessio Jervolino, che lavora in uno storico bar con arredi liberty - Di giorno ci sono i lavoratori, gli studenti e i professori della Cattolica. Di sera è pieno di giovani, ma resta un’area tranquilla". Come altre zone di Milano, però, anchesta cambiando. "Stanno costruendo nuovi palazzi mentre chiudono le vecchie, perché ora la gente vuole altro - racconta Alfredo Grossi, titolare di una storica drogheria - Prima c’era il ferramenta, il venditore di dischi, ora ristoranti, bar, supermercati e negozi per le unghie".