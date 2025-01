Ilrestodelcarlino.it - Destiny: un nome, un grande futuro. Il portacolori Stamura brilla nei 400

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Partenza record al PalaCasali di Ancona. Nel Meeting della Befana di inizio stagione arriva l’acuto sui 400 metri del diciottenneOmodia che vince con 48"10 e firma il nuovo primato regionale under 20 indoor. Si prende gli applausi il giovanedella SefAncona, superando nettamente un limite rimasto imbattuto dal 2007 quando Alessandro Berdini riuscì a correre in 48"78. Per il talento allenato da Stefano Luconi è anche un risultato decisamente interessante verso la rassegna tricolore di categoria in programma tra meno di un mese, nel primo weekend di febbraio. Dall’anno scorso si dedica alla specialità, dopo aver cominciato nei salti, e vanta un personale di 47"81 outdoor ma adesso può festeggiare la migliore prestazione juniores marchigiana di sempre al coperto (o su pista corta, in base all’attuale regolamento).