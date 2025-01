Biccy.it - Bonolis lascia il manager Presta dopo 35 anni, le sue parole

Leggi su Biccy.it

A distanza di un anno dalla frattura che Lucioha avuto con Amadeus (non senza polemiche e frecciatine), anche Paologli ha detto addio. Lo ha annunciato lui tramite un post su Instagram in cui ha ringraziato – all’apparenza serenamente – tutte le maestranze che lavorano nell’agenzia. “trentacinquedi intensa collaborazione si interrompe da oggi il rapporto professionale con la Arcobaleno Tre agenzia di Lucio, ndr. Ringrazio di cuore tutte le persone con cui ho lavorato e quelle che ancora vi operano“. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paolo(@sonopaolo)Una frattura35che ha fatto molto rumore.Paolo: dove lo vedremo in tv fino al 2027Secondo quanto riporta BubinoBlog, Paoloavrebbe firmato un rinnovo con Mediaset per altre tre stagioni televisive.