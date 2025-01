Iltempo.it - Audizione dai Ros, poi a casa. Il padre: "Da Meloni lucidità straordinaria"

Cecilia Sala, la giornalista rilasciata oggi dopo 3 settimane di prigione in Iran, sarà ascoltata nel pomeriggio dai carabinieri del Ros nella caserma di via Salaria, a Roma. L'incartamento, secondo quanto si apprende, sarà poi trasmesso, come da prassi, all'autorità giudiziaria. Nei prossimi giorni magistrati e carabinieri ascolteranno nuovamente la Sala per ricostruire le ultime settimane passate dalla giornalista in Iran. Sala, dopo l', andrà nella suaromana. Un arrivo blindato e off limits per i giornalisti a Ciampino, quello di Sala, rimpatriata dall'Iran con un volo dell'Aeronautica Militare. Ad attenderla, il presidente del Consiglio Giorgia, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Le prime parole della giornalista sono state "Ciao, sono tornata", lo scrive Chora Media sui suoi account social.