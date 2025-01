Zonawrestling.net - WWE: Avverrà settimana prossima il debutto di Penta El Zero Miedo a Raw?

Leggi su Zonawrestling.net

Nella puntata didel 6 Gennaio, la prima dell’era Netflix, tante sorprese ci sono state e anche tanti ritorni, ma non c’è stato però untanto atteso.Si parla ovviamente diEl, il membro più “anziano” dei Lucha Bros. Il wrestler messicano è un free agent da Dicembre scorso, da quando ha lasciato l’AEW e nelle scorse puntate, le ultime su USA Network, sono apparse delle vignette enigmatiche, che però alla fine nella puntata di ieri hanno portato alla formazione del suo nome.EL#WWEpic.twitter.com/SXetNct3lj— LuigiWrestling (@LuigiWrestling) January 7, 2025 Tornando proprio alla stessa puntata di, in un segmento backstage è apparso Chad Gable con gli American Made in un confronto con Adam Pearce.Chad Gable orgoglioso della vittoria su Otis e della distruzione degli Alpha Academy ha un ultimo sassolino nella scarpa da togliersi, mettere a tacere il rumor che lo vede aver problemi con i luchadors.