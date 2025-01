Zonawrestling.net - The Rock lascia il segno nell’episodio storico di RAW su Netflix e anticipa:”Ci vediamo a NXT”

Leggi su Zonawrestling.net

L’eventodel debutto della WWE suha preso vita il 6 gennaio con una puntata speciale di RAW, ospitata all’Intuit Dome di Inglewood, California.Questo grande episodio sarà probabilmente seguito da un episodio altrettanto importante di NXT che andrà in onda questa notte. Theha ricevuto un’accoglienza calorosa dal pubblico nell’aprire la puntata di RAW. Ha parlato di come la WWE sia cambiata dai tempi della sua infanzia, ha ringraziato Cody Rhodes, che era a bordo ring, e ha “riconosciuto” Roman Reigns come unico Tribal Chief.Dopo la fine dello show, Thehato chiaramente intendere che sarà a NXT questa sera. Durante una diretta su Instagram dal backstage, a bordo del suo pick up, ha dichiarato: “Cia NXT.” Thejust said on Instagram live that he will be on #WWENXT tomorrow! pic.