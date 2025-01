Liberoquotidiano.it - Sergio Conceiçao, cos'è successo davvero in questi (pochi) giorni: Milan, rumors dallo spogliatoio

"L'allenatore non è determinante” è una fiaba che purtroppo si racconta ancora in qualche bar sport del Paese, ma per fortuna sempre più a bassa voce. Perché ogni occasione è buona per certificare il contrario. L'arrivo dial, ad esempio. Una settimana di gestione, due rimonte, un trofeo. Non è ancora la squadra che il nuovo tecnico vorrebbe, ma se l'è fatta bastare e avanzare con due caratteristiche che sono sue: convinzione e organizzazione.è un uomo convinto delle proprie qualità e organizzato nel lavoro quotidiano da proporre al gruppo. Lo ha fatto capire nella conferenza di presentazione, per chi non lo avesse seguito al Porto, spiegando di voler subito vincere e di voler parlare anche con il giardiniere diello. E alle parole ha fatto seguire i fatti, inventandosi momenti in cui allenare la squadra, prima di prendere il volo per Riad o appena atterrati, perché il poco tempo che aveva doveva prenderselo tutto.