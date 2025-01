Spazionapoli.it - Ribaltone Pellegrini, obiettivo reale del Napoli: è cambiato tutto

Mercatoultimissime – In casa partenopea, dopo la vittoria di sabato contro la Fiorentina, ci sono delle novità su.Il, in attesa dei vari recuperi dell’Inter di Simone Inzaghi e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, ha chiuso il proprio girone di andata in vetta alla classifica. Dopo il successo di sabato scorso contro la Fiorentina di Palladini, la squadra di Antonio Conte è chiamata a battere domenica prossima contro il Verona di Zanetti.Tuttavia, si sa che questi ultimi giorni sono contraddistinti anche dal calciomercato. Tra i giocatori accostati albisogna sicuramente inserire Lorenzodella Roma. Proprio sul centrocampista, di fatto, bisogna registrare un importante aggiornamento.Ilvoleva veramente, ma il centrocampista dovrebbe restare alla RomaSecondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, Lorenzoera infatti undel, ma adesso il suo passaggio nel team partenopeo rischia di saltare.