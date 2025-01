Anteprima24.it - Prima allievo, ora docente del “Mille e una Nota” di Airola: Stallone incanta Foggia

Tempo di lettura: 3 minutiGiovanissimo (appena 24 anni) ma un talento ormai consolidato nel firmamento nazionale. Il pianistano Marcoha deliziato Sabato scorso la platea diper l’occasione data dal concerto sviluppatosi presso la locale cattedrale ed incastonatosi nel programma di eventi natalizi della città pugliese. Accompagnato dal quintetto di archi “ICO suoni”,si è esibito nel Primo Concerto per Pianoforte e Orchestra di Piotr Ilic Cajkovskij in Si bemolle minore op.23, considerata una delle migliori e delle più note opere strumentali del compositore russo. Un motivo di orgoglio per il territorio quello rappresentato da Marcoe, in particolare, per l’Accademia musicale “e unadi”, riferimento guidato dal Direttore artistico Anna Izzo presso il quale il medesimo si è formato sin da piccino e del quale è allo stato uno dei docenti.