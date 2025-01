Ilfattoquotidiano.it - Precipita mentre pulisce i vetri dell’azienda: 56enne muore sul colpo a Clusone (Bergamo)

Era sul cestello di un muletto, intento a pulire i, quando èto da circa 6 metri morendo sul. È finita così la vita di Roberto Zanoletti, 56 anni, deceduto nella sua azienda di pavimentazioni stradali con sede a, in provincia di.L’incidente si è verificato all’internoin via Colleoni. Da una prima ricostruzione l’uomo stava pulendo iesterni del magazzino con una idropulitrice stando in una cesta in legno sollevata tramite un muletto quando, per cause ancora in corso di accertamento, è caduto.Inutili i soccorsi: Zanoletti è deceduto sul. Sul posto sono intervenuti un’automedica, un’ambulanza, le forze dell’ordine e l’Ats diche dovrà ora ricostruire la dinamica dell’incidente sul lavoro.L'articolosul) proviene da Il Fatto Quotidiano.