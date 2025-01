.com - Musk sogna il Liverpool, parola di papà: “Elon vuole comprarlo”

(Adnkronos) –il. Così, almeno, dice il padre del magnate. “il? Non commento, alzerebbero il prezzo. Se? Oh sì, ma questo non significa che lo farà. Gli piacerebbe, ovvio, a chiunque piacerebbe, anche a me. Sua nonna è nata a, lì abbiamo ancora dei parenti”, dice Errola Times Radio confermando l’interesse del figlio per il club inglese che è di proprietà dal 2010 del Fenway Sports Group., come è noto, lascia il segno in diversi settori: dal social X a Tesla fino a Space X, senza considerare il ruolo di primo piano nell’amministrazione del neo presidente americano Donald Trump. Il FSG ha cercato investimenti esterni in passato ma non ha mai preso in considerazione la cessione della proprietà. Lo scorso maggio Forbes ha classificato ilcome il quarto club più prezioso, con un valore stimato di 4,3 miliardi di sterline.