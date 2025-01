Lanazione.it - Muore titolare di uno storico camping in Maremma: il lutto nel mondo del turismo

Castiglione della Pescaia, 7 gennaio 2025 –inper la morte di Simonetta Cini, 61 anni. Gestiva ilEtruria, un’istituzione nella zona di Castiglione, meta ogni estate di migliaia di turisti italiani e stranieri. In tanti piangono la scomparsa della donna, malata da tempo. E’ stato lo stesso staff del, sulla pagina Facebook, a dare la notizia della morte. Cini gestiva quella che era l’impresa di famiglia ormai da tanti anni. "Oggi è un giorno di grande dolore per tutti noi delEtruria – dicono dalla struttura – Con il cuore colmo di tristezza, vi comunichiamo che la nostra Simonetta ci ha lasciati. Simonetta non era solo il volto delEtruria, era la sua anima. La sua presenza luminosa, la sua energia contagiosa e il suo amore per questo luogo hanno trasformato ilEtruria in una seconda casa per tanti di voi.