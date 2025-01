Ilfattoquotidiano.it - La trattativa tra Meloni e Musk per usare Starlink? In realtà è nata sotto il Governo Draghi a causa di uno sgarbo francese – il retroscena

Inizio estate 2022. Parigi. C’erano un, un tedesco e un italiano: ilpaga e comanda, il tedesco paga meno ma comanda insieme al, l’italiano paga un bel po’, ma non comanda. Per questo motivo si siede al tavolo e chiede di poter contare in proporzione a quanto sborsa. Ilsi mette di traverso: “Se vuoi paghi, ma continui a contare niente“. L’italiano incassa, ma questa volta la grandeur parigina è troppo indigesta. Quindi escogita un piano B: chiede aiuto all’americano. Che accetta di dare una mano. Sembra una barzelletta da bar, invece è ildi come è nato il rapporto tra l’Italia e SpaceX di Elon. Un legame che nasceildi Mario(e non per un rapporto personale tra Giorgiae il magnate sudafricano) perché l’Italia è stata trattata malissimo dal presunto alleatonellaper stabilire ruoli, competenze ed equilibri di potere nel progetto Iris², che punta a dotare l’Europa di una propria costellazione di satelliti in grado di fornire comunicazioni militari criptate.