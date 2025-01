Anteprima24.it - Influenza, c’è il picco in Campania: i consigli del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl

Tempo di lettura: 2 minutiIn questo momento la, con 20 persone contagiate ogni mille assistiti, è la regione in Italia con il maggior numero di persone con l’. Lo dice chiaramente la macchia rossa che compare sulla mappa di Respirvirnet, la piattaforma che è uno degli strumenti utilizzati anche dal Sep di Salerno. Il servizio di epidemiologiamonitora l’andamento del virus anche attraverso questi numeri( che sono solo quelli ufficiali, censiti dai medici di base e che non stimano chi si cura a casa da solo) e proprio questa mattina il direttore deldi, Arcangelo Saggese Tozzi ha effettuato una riunione con i coordinatori dei medici di base per incentivare la vaccinazione che resta la principale strategia per prevenire l’. Una forma abbastanza aggressiva quella che sta colpendo soprattutto i giovani, che sono anche la fascia che ricorre meno degli anziani al vaccino.