Nerdpool.it - Ghost of Tsushima: Legends – Sony annuncia un nuovo anime per Crunchyroll

Leggi su Nerdpool.it

Le leggende dihanno fatto breccia in unterritorio: l’. Oggi, al CES 2025 di Las Vegas, PlayStation Productions, in collaborazione con Aniplex,Music e, ha rivelato che è in lavorazione un adattamentodel mondo diof, chiamatoof. L’, che dovrebbe uscire nel 2027, sarà diretto da Takanobu Mizuno (Star Wars Visions: The Duel) con l’animazione di KAMIKAZE DOUGA (Batman Ninja, JoJo’s Bizarre Adventure OPs). La notizia arriva dopo l’annuncio di numerosi nuovi adattamenti cinematografici come Horizon: Zero Dawn e Helldivers.Parlando a nome del team, Asad Qizilbash, responsabile di PlayStation Productions, ha rivelato: “Avendo già dimostrato l’immensa qualità e versatilità delle nostre proprietà di gioco attraverso molteplici progetti cinematografici e televisivi di successo, non potremmo essere più entusiasti dire il nostro primo adattamento