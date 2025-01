Iltempo.it - Trionfa “The Brutalist”. Pioggia di premi per “Emilia Perez”, male l'Italia

Si fa in salita la strada di ‘Vermiglio' verso la notte degli Oscar. Il film di Maura Delpero, inserito nella shortlist dei film candidati alla statuetta, è stato escluso dal novero deiati nella notte dei Golden Globes che hanno riservato all'una sol, modesta, soddisfazione: il riconoscimento alla colonna sonora per ‘Challengers' di Luca Guadagnino. ‘' di Jacques Audiard ha dominato i Golden Globes vincendo quattro trofei, tra cui quello di miglior commedia in una serata caratterizzata dal trionfo di ‘The', ritratto di un architetto sopravvissuto all'Olocausto che cerca di ricostruire la sua vita negli Stati Uniti e che ha ottenuto tre statuette.ato a Cannes e trasmesso da Netflix, ‘' ha ottenuto 10 nomination ed è stato all'altezza del suo status di favorito: oltre alo principale, questa odissea musicale sulla transizione di genere di un narcotrafficante messicano ha vinto ilo per il miglior film straniero, quello per la migliore attrice non protagonista per Zoe Saldana e quello per la migliore canzone per gli artisti francesi Camille e Clement Ducol, autori della colonna sonora originale.